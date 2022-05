Kerk van Ruisbroek wordt restaurant

Voor het restaurant gaat de gemeente samenwerken met het Centrum voor Volwassenonderwijs in Brussel. "In ons centrum hebben we heel veel opleidingen rond voeding en drank", vertelt Katrien Dedobbeleer van het CVO. "Het is de bedoeling dat onze cursisten daar ter plekke hun opleiding en werkervaring hebben, en dat ze dan na een bepaalde tijd er ook hun certificaten kunnen behalen van keuken, zaal of barman."