Kinderen van Limburgse kleuterklasjes maken kennis met archeologie dankzij nieuw boekje

"Via de opdrachten in het boekje gaan de kinderen zelf ook aan archeologie doen", zegt Karolien Goeleven van de Provinciale Afdeling Erfgoed. "Ze gaan zelf een steentje beschilderen en begraven zodat archeologen van de toekomst later hun steentje kunnen terugvinden. Zo'n opdrachten vinden kinderen heel leuk."

"Dit boekje is belangrijk", gaat Goeleven verder. "Want er was eigenlijk weinig of geen materiaal om kleuters heel concreet met archeologie in contact te brengen. Dankzij dit boekje kan het wel. 1.750 kleuterklassen zullen er mee gaan werken en we hebben het ook naar alle Limburgse bibliotheken gestuurd."