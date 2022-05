Van "heel spijtig" tot "het werd tijd": Leopoldsburg reageert op ontslag Wouter Beke

Wouter Beke is titelvoerend burgemeester in Leopoldsburg - op dit moment is partijgenoot Marleen Kauffman waarnemend burgemeester - en zou in principe het burgemeestersambt weer op kunnen nemen. Daar is wel nog niet over gecommuniceerd. "Ik vind het goed dat hij geen minister meer is, en als hij opnieuw burgemeester wordt... Dat zou ik jammer vinden", klinkt het bij een andere klant. "Hij heeft ons in Leopoldsburg nog niets opgebracht." Een omstaander spreekt hem tegen: "Hij is bekwaam. Al is gemeentepolitiek wel iets anders dan het Vlaamse niveau."