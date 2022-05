Mariagaard in Wetteren schaft bruin-wit kleurenuniform af vanaf september

Mariagaard wil met de versoepeling vooral discussies vermijden in de toekomst. "Nu is er regelmatig onenigheid bij de leerlingen en het personeel over wat je nu wel of niet mag dragen: over wat nu wel bruin is en wat niet, over welk logo of opschrift te groot is en welk niet, ... Aan die discussies gaat veel tijd verloren, en ook het controleren van de uniformen kost veel tijd. We kunnen die tijd beter investeren in andere onderwijsprojecten", stelt De Clercq.