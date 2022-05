8 triatlons in 8 dagen op 8 Canarische Eilanden: nieuwe stunt van Matthieu Bonne uit Bredene (bekend van "Kamp Waes")

De 8 triatlons in 8 dagen tijd is niet de eerste stunt van Matthieu Bonne. Bijna 2 jaar geleden zwom hij als eerste Belg ooit de volledige Belgische kust af, van de Panne tot in Knokke-Heist. Hij deed dat in net geen 24 uur. Een jaar later werd dat record wel al gebroken, door Marieke Blomme die maar zo'n 18 uur en 45 seconden deed over het parcours. Dat zijn nieuwe prestatie binnenkort in een snellere tijd wordt overgedaan lijkt een stuk minder waarschijnlijk.