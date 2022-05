Medewerkers Sint-Franciscusziekenhuis in Heusden-Zolder worden theateracteurs: "Om de coronapandemie te verwerken"

Voor Ingrid Dullens was het fijn om samen te werken met amateurs. "Ik ben het gewoon om samen te werken met mensen zonder acteerervaring en ik vind dat een meerwaarde", zegt ze. "Het verhaal kan niet beter verteld worden dan door de mensen zelf. Je voelt dat dat 'echt' is. Het is mooi om te zien hoe er verbinding tot stand komt, en hoe ze elkaar dragen."

De theatervoorstelling is op zondag 22 mei in CC Muze. Er loopt vanaf dan ook een fototentoonstelling in ZLDR Luchtfabriek en het boek Heldenverhalen kan besteld worden via malsvlees.beringen@gmail.com.