Minder diesel, zelf geproduceerde elektriciteit, corona en oorlog:  containerterminal DP World stoot minder CO2 uit in de haven van Antwerpen

DP World wil volgens CEO Van Den Bosch een voortrekkersrol spelen in de vergroening. "Wij zijn al jaren geleden begonnen met de bouw van de eerste automatische stapelkranen die werken op elektriciteit in plaats van op diesel, en daarna hebben we de containerliften hybride gemaakt. Ongeveer 75% van de energie die we verbruiken, genereren we zelf met ondermeer een biogasinstallatie en een windmolen." Ongewild zorgde corona en de oorlog in Oekraïne voor een crisis waardoor de uitstoot van CO2 ook verminderde.