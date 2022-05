Muur met liefdeswensen in Sint-Truiden naar aanleiding van IDAHOT op 17 mei: "Iedereen moet hier zichzelf kunnen zijn"

Op 17 mei is het Internationale Dag Tegen Holebifobie, Transfobie en Interseksefobie (IDAHOT). En vandaag startten al in verschillende gemeenten acties om die dag in de kijker te zetten. Zo kan iedereen vanaf nu op een speciale muur op de Grote Markt in Sint-Truiden een boodschap van liefde neerschrijven.