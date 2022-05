Wolf duikt na meer dan 150 jaar opnieuw op in Oost-Vlaanderen: "En er zullen er nog meer volgen"

Om welke wolf het precies gaat, is niet duidelijk. "We weten enkel dat de wolf afkomstig was van de Centraal-Europese populatie", vertelt wetenschapper Joachim Mergaey. "Er zijn verschillende grote genetische groepen in Europa. Daarvan zijn er 2 groepen die soms bij ons verzeild raken: de Frans-Italiaanse groep en de Centraal-Europese groep. Die laatste zit vooral in Duitsland en Polen. Maar nu zat er dus een wolf van die groep in Lokeren, in de Durmevallei."