Nieuw wooncomplex in Tongeren op plaats van historisch kloostergebouw Picpussen

Picpussen is een historische school- en kloostersite, die start aan de Eeuwfeestwal met de imposante gevel van het kloostergebouw Picpussen geschrankt tussen twee torens. Ontwikkelaar Patrick Kerkhofs van nv Picpussen: "In onze plannen hebben we gezocht om het verleden een plaats te geven in een soort stadsdeel van de toekomst. Zo krijgt het kloostergebouw een nieuwe functie als woonzorgcentrum met plaats voor 90 inwoners."