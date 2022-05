Nieuwe eigenaar voor atletiekclub Lede gezocht, Sport Vlaanderen wil niet langer uitbaten

In juni 2021 sloot het sportcomplex in het Putbosdomein van Oordegem verplicht de deuren, enkel de atletiekpiste werd nog verder uitgebaat. Nu komt ook die sport in het gedrang. De atletiekclub Vlierzele Sportief vraagt met een petitie en een open brief meer duidelijkheid over de toekomst. Het sportterrein is eigendom van Sport Vlaanderen, maar die wil het niet langer uitbaten. Sport Vlaanderen wil de atletiekpiste overdragen aan de gemeente Lede, maar enkel als die ook de tribune en andere gebouwen zal overkopen. Maar dat vindt de gemeente zelf te duur.

Dat veroorzaakt onzekerheid bij de 500 leden van de atletiekclub, zegt voorzitter Greet Smekens. "Onze leden zijn onze prioriteit. We willen dat ze in dezelfde kwalitatieve omstandigheden zullen kunnen blijven sporten. Daarnaast voelen we dat ze ermee inzitten of ze hier volgend jaar nog kunnen trainen. We willen dat ze zorgeloos kunnen komen, dat ze zich niet hoeven af te vragen of de piste hier nog zal zijn. Daar willen we echt komaf mee maken."