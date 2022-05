NMBS mikt op 10 procent meer treinen en 30 procent meer reizigers tegen 2032

Over de ontwerpplannen werd een jaar overlegd met minister van Mobiliteit Georges Gilkinet (Ecolo). Ze moeten nu nog een politieke weg afleggen, maar het is de bedoeling dat ze voor het einde van het jaar uitmonden in een nieuwe beheersovereenkomst - Contract van Openbare Dienst - tussen de federale regering en de NMBS. Voor het eerst zal die voor tien jaar gelden; tot nu toe was dat vier jaar. De vorige beheersovereenkomst is wel als sinds 2012 afgelopen.