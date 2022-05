Zware nederlaag voor Rusland in oosten van Oekraïne: "Mogelijk heel bataljon uitgeschakeld tijdens oversteek rivier"

Ondanks dit ene zware verlies, boekt het Russische leger wel vooruitgang in het oosten van Oekraïne, met name in de provincie Loegansk. Het gaat dan vooral om Tsjetsjeense militairen en leden van de pro-Russische rebellen uit de zelfverklaarde Volksrepubliek Loegansk. Zo zouden ze de stad Roebizjne ingenomen hebben, aan diezelfde rivier en vlak bij Severodonetsk. Dat zou betekenen dat Severodonetsk nu aan drie kanten omsingeld is.

Severodonetsk is een stad van zowat 100.000 inwoners (voor de invasie). Nu zouden nog zo'n 15.000 mensen in schuilkelders verscholen zitten. De inname van de stad is belangrijk voor de Russen. Als ze in Russische handen valt, zouden de Russen zo goed als de hele provincie Loegansk in handen hebben.

De provincie Loegansk is een deel van de Donbas-regio, de regio die door de Russische president Poetin erkend is als onafhankelijk gebied. De verovering van de hele regio staat hoog op het prioriteitenlijstje van Poetin in deze oorlog. De andere provincie in de Donbas, Donetsk, is echter nog voor een aanzienlijk deel in handen van Oekraïne.