Oost-Vlaamse wijnboeren verwachten goede oogst door mooi weer: "Gelukkig, want vorig jaar verlies"

Wijnmakers in Oost-Vlaanderen zien de toekomst rooskleurig in: door het droge weer momenteel, ziet de oogst er veelbelovend uit. "Gelukkig maar, want vorig jaar was een heel slecht jaar. Hopelijk kunnen we dat verlies nu weer goedmaken", zegt wijnboer Bart Vanryckeghem uit Lede. In totaal zijn er 22 wijnboeren in Oost-Vlaanderen.