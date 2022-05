Openluchtzwembad in Izegem opent een dagje vroeger dankzij het mooie weer

Morgen kan je in Izegem al gaan zwemmen onder de blote hemel. "Dat is een dag vroeger dan gepland", zegt zwembadcoördinator Davy Grymonprez. "Morgen start het nieuwe seizoen. Dan gaat het open bad in Izegem weer open. Vanaf 14 uur tot 17.45 uur kunnen de mensen komen genieten van de eerste frisse duik."

Het openluchtzwembad in Oostduinkerke opent pas volgend weekend. Eind juni kan je ook in de Abdijkaai in Kortrijk in open lucht gaan zwemmen.