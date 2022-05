Ophokplicht voor pluimvee vervalt morgen

Kippen kunnen vanaf morgen weer naar hartenlust scharrelen in de buitenlucht, want morgen verdwijnt de ophokplicht. Wie kippen of vogels houdt, hoeft z’n dieren dus niet meer op te hokken of af te schermen. De besmettingen met vogelgriep zijn de laatste weken afgenomen. Het blijft wel nog verplicht om pluimvee binnen te voederen. Het Federaal Voedselagentschap raadt ook aan waakzaam te blijven. Het vogelgriepvirus is heel besmettelijk en schadelijk voor vogels.