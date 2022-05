Politie Brugge bereidt zich nu al voor op feestende Club Brugge supporters zondag

Club Brugge staat op kop in het klassement met 3 punten voorsprong. Eigenlijk moet de ploeg nog 2 wedstrijden spelen, maar als Club zondag wint tegen Antwerp is de kampioenstitel al binnen. En ook al wordt blauw-zwart nog geen kampioen, heel wat Bruggelingen zullen sowieso afzakken naar de cafés in Sint-Andries om er samen naar de match te kijken.



"We zijn post-coronatijden en we verwachten dat er zondag misschien al een feest losbarst", zegt Lien Depoorter van de politie in Brugge. "We hebben inderdaad overleg gehad met de horecauitbaters. Sommigen gaan een tapinstallatie buiten plaatsen. We hebben hen ook aangeraden om drank uit te schenken in plastic bekers. Zelf voorzien we voldoende mensen om een oogje in het zeil te houden."