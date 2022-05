President van Verenigde Arabische Emiraten, sjeik Khalifa, overleden: gaf zijn naam aan hoogste gebouw ter wereld

Sjeik Khalifa bin Zayed Al Nahyan was president sinds 2004. Hij was ook de emir van Abu Dhabi, het grootste emiraat binnen de Verenigde Arabische Emiraten (VAE). Hij was de zoon van sjeik Zayed bin Sultan Al Nahyan, die als de stichter van de VAE wordt beschouwd. De federatie werd opgericht in 1971 en vierde vorig jaar nog haar 50e verjaardag.

Nadat hij in 2014 een beroerte had gekregen en geopereerd werd, was hij eigenlijk nog nauwelijks betrokken bij het dagelijkse bestuur van de emiraten. Zijn halfbroer, prins Mohammed bin Zayed, kroonprins van Abu Dhabi, bestuurde sindsdien het land.

Die nam de voorbije jaren enkele belangrijke buitenlandse beslissingen. Zo sloten de Verenigde Arabische Emiraten zich onder zijn feitelijke leiding aan bij de door Saudi-Arabië geleide coalitie tegen de Houthi-rebellen in Jemen. Hij steunde ook het embargo tegen Qatar, dat inmiddels weer is ingetrokken en hij zocht ook toenadering tot Israël, waarmee de emiraten enkele jaren geleden een vredesakkoord sloten.

Hoewel hij al jaren het land niet meer bestuurt, is sjeik Khalifa overal aanwezig in de VAE. Overal hangt zijn afbeelding, van overheidsgebouwen tot hotellobby's. Zijn naam leeft ook voort in de Burj Khalifa in Dubai, nog altijd het hoogste gebouw ter wereld.