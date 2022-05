Minister-president Jambon (N-VA) na ontslag Beke (CD&V): "Als je zegt dat de druk te groot wordt, dan begrijp ik dat"

Was zijn ontslag nodig? Daar wil Vlaams minister Bart Somers - die ook kort reageerde voor de ministerraad - zich niet over uitlaten. "Ik hoop dat hij snel terug op zijn benen staat. Ik kan alleen maar respect hebben voor zijn beslissing, het is menselijk geen makkelijke beslissing", zegt Somers.

Wouter Beke was ook opvallend hard voor de media in zijn speech gisteren, die hem hard zouden hebben aangepakt over zijn beleid. "We werken in een ruwe en hard omgeving", gaat Somers verder. "Je krijgt vooral kritiek als het moeilijk gaat, en weinig lof als je wel iets goed doet", zegt Somers. Hij wil op dit moment geen analyse maken van het beleid van de Vlaamse regering, maar vooral onderstrepen dat Beke een loyale collega is geweest waar hij graag mee heeft samengewerkt.