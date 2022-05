Limburgse partijgenoten van Wouter Beke verrast door zijn ontslag: "Hij mag trots zijn op verwezenlijkingen"

Jo Vandeurzen, die zelf 10 jaar Vlaams minister van Welzijn voor CD&V was, had het ontslag van zijn opvolger Wouter Beke niet zien aankomen. "Voor de paasvakantie heb ik nog een lang gesprek met hem gehad. Toen kreeg ik de indruk dat hij er voluit voor zou blijven gaan, dus zijn ontslag heeft me verrast", reageert hij in "De Ochtend" op Radio 1.