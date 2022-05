Jérémie Makiese naar de finale van het Songfestival: "Nu feesten? Nee, rusten en zaterdag nog meer energie geven"  

Tijd om te feesten is er niet. "Ik ben sportief en ik weet dat we tot het einde moeten gaan. Ik ga niet feesten tijdens de competitie. We moeten gefocust blijven." Het was overigens al na 1 uur 's nachts toen Jérémie terug aankwam in zijn hotel in Turijn. "Ik ga nu even rusten voor mijn stem en mijn lichaam."

Die rust is hard nodig, want zijn liedje "Miss you" vraagt veel van de stem. Veel rustmomenten zijn er wel niet meer. Morgen staat al de juryfinale op het programma, waar de vakjury's hun punten bepalen en zaterdag is er dan de finale. Aan zijn act gaat Jérémie in elk geval niets meer wijzigen. "Ik ga wel nog meer energie geven", besluit de Belgische Songfestivalhoop.

Tijdens de finale van het Eurovisiesongfestival in Turijn zal België als 16e van de 25 landen aan de beurt zijn.