Oekraïne boekt vooruitgang op het terrein, "maar van een kantelpunt in de oorlog is geen sprake"

Toch is dit geen kantelpunt in de oorlog, zegt Roger Housen, oud-kolonel en defensiespecialist, in “De wereld vandaag” op Radio 1. “Alle informatie die we kregen over de poging om de rivier over te steken, is zoals alleen het verslag van de tweede helft van een voetbalmatch te zien krijgen. We hebben niets gehoord over wat aan die poging vooraf is gegaan.”