Oppositiepartij in Ruiselede vraagt inwoners naar mening over fusieplannen

Volgens oppositiepartij Respect in Ruiselede hebben de gemeentebesturen vooraf de mening van de inwoners niet gevraagd. "Er is bij de snelle beslissing van de fusie geen enkele particpatie geweest van de inwoners. We hebben van de ene dag op de andere gehoord dat er een fusie zit aan te komen. Wij willen nu de mening van de inwoners horen. We willen weten waar de mensen van wakker liggen. Is dat van een fiets- of busverbinding? Van belastingen? Straatnamen? Of postcodes die verdwijnen? Van de naam Ruiselede enzovoort", zegt Hannes Gyselbrecht van Respect.

De partij Respect wil de resultaten van de ingevulde enquêtes later bespreken op de gemeenteraad.