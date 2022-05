Na 40 jaar is onderzoek naar moorden op drie Belgische missionarissen in Guatemala rond: acht verdachten in het vizier

Gerechtelijke primeur

Het is de allereerste keer dat het Belgische gerecht zich buigt over misdaden begaan tegen de mensheid in Guatemala. Ook in een Europees perspectief gaat het om een primeur. Geen enkel land zou al op deze manier geïnvesteerd hebben in het onderzoek naar vermoorde missionarissen in Guatemala.

In Spanje geraakte justitie al het verst: daar werd onderzoek gedaan naar de moord op Vicente Menchú, een activist die met tientallen anderen om het leven kwam bij een aanval van de politie op de Spaanse ambassade in Guatemala. Zijn dochter, Rigoberta Menchú, won in 1992 de Nobelprijs voor de Vrede voor haar strijd voor de inheemse bevolking. Er was een inleidingszitting in de "Spaanse" zaak over onder meer Vicente Menchú, maar door een juridische strijd over de ontvankelijkheid van het dossier kwam het uiteindelijk nooit tot een volwaardig proces.