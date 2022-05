Schuttingen van achtertuin in Keiem vatten vuur: "Opletten voor droogte"

Het was rond 14.30 uur toen de bewoner van het huis de brandweer opbelde. De man had zelf gezien hoe verschillende grote houten schuttingen achteraan zijn tuin in brand stonden. 4 schuttingen brandden weg en ook de serre uit plastic van de buren is geraakt door de straling. "Toen we aankwamen, was de eigenaar bezig het vuur te blussen met een tuinslang", zegt brandweerluitenant Rudi Dolphen. "Daarmee kon hij de verspreiding wat tegenhouden, maar het vuur ging sowieso niet op die manier uitdoven. De hitte zat immers al in het hout. Wij namen over en hebben toch nog lange tijd hout geblust en restanten gekoeld. We gebruikten ook schuim dat veel dieper kan indringen in het hout."