"Sint-Romboutstoren moet ook toegankelijk zijn voor blinden en slechtzienden", vindt oppositiepartij CD&V Mechelen

"Er zou een ballustrade kunnen komen die aangeeft wat het uitzicht is, in braille. Maar dat is niet genoeg, want niet elke blinde kan braille lezen. Dus hebben we een multimediale voelplaat ontwikkeld met een QR-code. Zo kunnen blinden en slechtzienden via hun eigen smartphone horen wat er te zien is op de Sint-Romboutstoren", legt Lauwers uit.