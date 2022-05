Spaanse operaster Teresa Berganza (89) overleden, vooral bekend van "Carmen"

De Spaanse mezzosopraan Teresa Berganza had een internationale carrière die meer dan een halve eeuw duurde. Vanaf de jaren 50 zong ze in alle grote operahuizen, zowel in Europa als in de Verenigde Staten. Ze schitterde in opera’s van Mozart, bijvoorbeeld als Dorabella in “Così fan tutte” of Cherubino in “Le nozze di Figaro”.

Met de rol van Rosina in “De barbier van Sevilla” van Rossini en vooral als “Carmen” in de gelijknamige opera van Bizet raakte ze over de hele wereld bekend. Dirigent Herbert von Karajan heeft haar naar verluidt ooit "de Carmen van de eeuw" genoemd.