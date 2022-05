Thaiboksclub niet langer welkom in gemeentelijke sporthal Kraainem

Muay Thai of thaiboksen is een oude vechtsport die al eeuwen in Thailand wordt beoefend en die intussen in heel de wereld populair is. "Onze club bestaat sinds augustus 2021 en telt intussen ruim 50 leden", vertelt oprichter Tigaut Geyns. "Tot onze grote verbazing kregen we onlangs te horen dat we vanaf september niet meer mogen trainen in de gemeentelijke sporthal. Aanleiding is een conflict over de ophanging van de bokszakken, waarmee we trainen. Dat zou volgens de gemeente verkeerd gebeurd zijn. We hebben ook een probleem met een andere club over de toewijzing van de uren in de sporthal. En wat mij nog het meeste treft is dat ze onze sport bestempelen als gewelddadig", aldus Geyns.