Unieke zonnewijzer gevonden op zolder van het Zimmermuseum in Lier

De zonnewijzer zou gemaakt zijn door Frans Bonjean, een verzamelaar en maker van zonnewijzers. Frans Bonjean was in de beginjaren van Urania, verbonden aan de sterrenwacht in Hove. In 1988 stond de zonnewijzer tentoon in het Zimmermuseum, en daar is hij waarschijnlijk op zolder blijven liggen. De zonnewijzer is grotendeels uit hout gemaakt, terwijl de meesten van metaal zijn. Alles werkt nog. De zonnewijzer zal nu permanent tentoongesteld worden in het museum zelf. Buiten aan de gevel hangt er nog één, maar die is helemaal niet zo accuraat.