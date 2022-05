102 jaar lang in bezit van de familie Coppin-Van Geetsom, nu staat historische Villa Coppin in Zaventem te koop 

De imposante Villa Coppin in cottagestijl werd in 1920 door de Brusselse architecten Antoine Laenen en Clément Verhas ontworpen in opdracht van François Coppin-Van Geetsom, oprichter van de leerlooierij "Tanneries de Saventhem", later TMB. In 2018 werd de villa beschermd, onder andere omdat het interieur tot in het kleinste detail bewaard bleef.