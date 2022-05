Virtuele tour langs Genkse gebedshuizen trekt 1,6 miljoen bezoekers

De website kreeg tot nog toe al 1,6 miljoen bezoekers over de vloer die zeer geïnteresseerd zijn in hoe de gebedshuizen in Genk eruit zien. “Een moskee of een kerk binnenstappen, doe je niet altijd even makkelijk”, vertelt schepen Anniek Nagels (CD&V). “Maar nu is er dus de website die de drempel mogelijk verlaagt. We vinden het ook belangrijk dat religie zichtbaar is, en religie kan ook verbinden. Daarom willen we graag een oecumenische gemeenschap vormen in Genk waar iedereen zich thuisvoelt.”