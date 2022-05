Vlaamse universiteiten verzetten zich opnieuw tegen centraal meldpunt voor grensoverschrijdend gedrag

In een interne nota van de Vlaamse Interuniversitaire Raad staat dat de universiteiten geen centraal meldpunt willen voor grensoverschrijdend gedrag. Dat meldt studentenblad Veto, dat de nota kon inkijken. Na een "Pano"reportage met ontluisterende getuigenissen over machtsmisbruik aan de Universiteit Gent en de KU Leuven had minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) opgeroepen om een extern en gecentraliseerd meldpunt op te richten, in plaats van klachten per universiteit te behandelen.