Na de dochters komen nu de vrouwen in het vizier: Londen zet ex-vrouw en vermeende minnares van Poetin op sanctielijst

In de dertig jaar dat Poetin en Otsjeretnaja waren getrouwd, verscheen ze zelden op het toneel. “Mijn vrouw is geen publiek persoon”, liet Poetin daarover in 2012 optekenen. Hij vroeg de media om zijn familie buiten politieke berichtgeving te houden. Ruim een jaar later kondigden ze aan uit elkaar te gaan. Volgens Otsjeretnaja was het een gezamenlijke beslissing: “Ons huwelijk is voorbij als gevolg van het feit dat we elkaar amper zien”.