VS kampt met groot tekort aan flesvoeding voor baby's, Biden wil importeren als tijdelijke oplossing

In februari zijn vier baby's ziek geworden door een bacteriële infectie, twee van de vier baby's zijn eraan gestorven. Volgens het federaal voedselagentschap Food and Drugs Administration (FDA) veroorzaakte een productiefout bij een fabriek van Abbott Nutrition, een belangrijke flesvoedingproducent, de bacteriële infectie. Het bedrijf heeft de producten uit de winkelrekken laten halen en heeft de fabriek gesloten, waardoor een groot deel van het aanbod is weggevallen. Het is nu een grote opgave voor ouders om flesvoeding te vinden: ze vragen rond op sociale media, bij vrienden in andere staten of reizen zelf naar andere staten in de hoop toch flesvoeding te vinden.