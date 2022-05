Walter de Donder dan toch geen kandidaat om CD&V-voorzitter te worden

Walter De Donder heeft de knoop doorgehakt: hij is geen kandidaat-voorzitter voor zijn partij CD&V. Dat meldt hij in een videoboodschap. In die video wenst hij kandidaat-voorzitter Sammy Mahdi alle succes en houdt hij een pleidooi om meer te luisteren naar de lokale basis van de partij.

"Ik reken erop dat hij (Sammy Mahdi) breekt met de fouten uit het verleden en dat hij structuren uitwerkt die beginnen bij het lokale", zegt De Donder. Hij pleit er ook voor om binnen de partij een "raad van burgemeesters" op te richten.