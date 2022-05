Na buurtbewoners dienen ook Waregem en Zulte bezwaarschrift in tegen komst breekinstallatie

Na de buurtbewoners dienen nu ook de gemeenten Waregem en Zulte een bezwaarschrift in tegen de plannen van een bedrijf dat grond- en afbraakwerken doet. Dat bedrijf wil in Kruisem, in Oost-Vlaanderen, een breekwerf in open lucht installeren. Vlak bij de grens met Waregem. Maar de buurtbewoners vrezen voor geluidsoverlast. En ook het fijn stof dat vrijkomt bij zo'n werken baart de buurtbewoners zorgen