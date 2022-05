1.800 mensen geven elkaar straks een "Italian Kiss": Gents bedrijf hoopt zo wereldrecord te breken

Van Damme verwacht dat de wereldrecordpoging zal slagen. "Er hebben zich maar liefst 1.800 mensen ingeschreven voor de actie. 900 duo's dus", vertelt ze. "Het zijn vooral koppels, maar dat hoeft eigenlijk niet, dat staat niet in de regels. Waar we dan wel op moeten letten? Dat de spaghetti al dente gekookt wordt! Want als de sliert afbreekt, telt het niet."

"Het wordt vast een uitdaging om het allemaal in goede banen te leiden met zoveel volk, maar we hebben er zin in", lacht Van Damme. De actie gaat door in Flanders Expo. Comedian Jens Dendoncker praat alles aan elkaar.