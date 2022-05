Zo wordt bepaald waar windmolens wél en niét kunnen komen: "Afstand tot een huis is geen criterium"

Als we minder afhankelijk willen worden van buitenlandse en fossiele energievormen, moeten we zorgen voor meer eigen, duurzame energie. Lees: er moeten nog windmolens bijkomen. Maar Vlaanderen is klein en stilaan volledig volgebouwd. Een vergunning voor een nieuwe windturbine roept niet zelden ongerustheid of zelfs protest op bij de omwonenden.