Zutendaal opent rouwregister voor schrijver Jeroen Brouwers in bibliotheek

“Jeroen Brouwers had een hart voor Zutendaal en omgekeerd sloten ook de Zutendalenaren Jeroen Brouwers in hun hart", vertelt burgemeester An Schrijvers (CD&V) van Zutendaal. "Getuige hiervan is hoe hij de tweejaarlijkse Zutendaal cultuurprijs in ontvangst nam, terwijl hij in datzelfde jaar een statement maakte door een belangrijke literatuurprijs af te wijzen."



Jeroen Brouwers woonde de voorbije 5 jaar in Lanaken, omdat zijn zonevreemde huis in Zutendaal gesloopt moest worden. "Hij leefde en werkte meer dan 20 jaar in zijn huisje in de bossen van Stalken, dus meer dan een kwart van zijn leven. Zijn belangrijkste schrijfsels en romans vloeiden uit zijn pen in dat huisje."