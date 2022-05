Autobestuurder van 30 sterft na ongeval in Ardooie

Langs de Izegemsestraat in Ardooie is vrijdagavond omstreeks 19.30 uur een man van 30 uit Izegem om het leven gekomen bij een verkeersongeval. De bestuurder was onderweg naar huis toen hij in een bocht naar links de controle over zijn stuur verloor. Hij raakte de vangrail, kwam tegen een duiker langs de gracht terecht waardoor hij de lucht in werd gekapulteerd. Daarna vernielde hij een houten afsluiting van een woning en kwam tegen een boom terecht.

De hulpdiensten snelden ter plaatse en gingen nog een lange tijd over tot reanimatie. Maar alle hulp kwam te laat, hij overleed ter plaatse. De Izegemnaar laat een dochterje van 10 maanden na.