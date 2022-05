443 duo's geven elkaar met een spaghettisliertje een "Italian Kiss" in Gent en halen zo nieuw wereldrecord

In Gent is het wereldrecord "Italian Kiss" verbroken met 433 koppels. Om dit te bereiken bracht een Gents vastgoedbedrijf maar liefst 1800 mensen samen. Een Italian Kiss wordt vooraf gegaan door het eten van hetzelfde spaghettisliertje tot de lippen elkaar raken. Het record wordt opgenomen in het Guinness World Records 2023 Book.