Actie voor betaalbaar wonen onder de stadshal in Gent: "Er zijn 1873 daklozen in Gent, dat is te veel"

In de laatste dak en-thuislozentelling van de KULeuven en de Koning Boudewijnstichting leerden we dat er minstens 1800 dak- en thuisloze mensen zijn in Gent, waarvan een 400-tal kinderen. "We zijn 2022. Zo kan het niet meer", reageert Evelien voor Hart voor Vluchtelingen. Samen met 50 anderen kwam Evelien gisterenavond onder de stadshal van Gent om aandacht te vragen voor betaalbaar wonen.

"Onze vzw Hart voor Vluchtelingen is niet opgestart met de bedoeling om vluchtelingen op te vangen. Maar om die mensen wel op weg te helpen", verduidelijkt Evelien. "Maar sinds 2020 kunnen we niet anders meer dan ze opvangen. Ook al is het niet onze taak. Daarom komen we vandaag op voor het recht op betaalbaar wonen."