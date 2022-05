BEKIJK - Kleurrijke Zinneke Parade trekt door de straten van een zonovergoten Brussel en lokt 70.000 toeschouwers

Voor de eerste keer in de geschiedenis van de Zinneke Parade kwamen de leerlingen van de metaalopleiding de straat op. Zij troonden een grote constructie mee waaraan er over een periode van vier jaar gewerkt is, een samensmelting van de Biënnale "Aux Loups ! Wolven" in 2020 en "Trompe l'oeil" 2022.