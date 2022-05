BEKIJK - Nog steeds te veel vacatures in de zorgsector: "We moeten beroep doen op nieuwe profielen"

Morgen is het de Dag van de Zorg, met allerlei initiatieven. Maar het feest wordt overschaduwd door kopzorgen, want de sector kampt met grote personeelsproblemen. Zo heeft thuiszorgorganisatie i-mens enkel in haar eigen bedrijf 500 vacatures open staan, en dat vraagt om creatieve oplossingen. Zoals aan zorgkundigen, die voorlopig iets makkelijker te vinden zijn, taken van de thuisverpleging toevertrouwen. Bekijk de journaalreportage met reacties van patiënten, verzorgenden en directie.