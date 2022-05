Dompel je onder in kunst via Kunstroute in Beringen: "Een uniek initiatief binnen onze regio"

De Beringse Kunstroute toont dat er ontzettend veel talent is in Beringen. In het Casino van Beringen loopt een overzichtstentoonstelling. Het is de ideale startplaats om de Kunstroute te starten en met het mooie weer kan dat zelfs per fiets. Alle mogelijke disciplines zoals schilderen, beeldhouwen, zeefdruk, keramiek, juwelen, fotografie enz. kunnen bewonderd worden. “Het is een uniek initiatief binnen onze regio. Daarmee laten we zien dat kunst leeft in Beringen en een belangrijke uitlaatklep is én blijft voor onze inwoners”, vertelt een trotse schepen van Cultuur An Moons (VOLUIT).