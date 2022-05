Besparing bij scheepvaartpolitie: Wat met de "war on drugs" in de Antwerpse haven?

Basistaken kunnen gegarandeerd worden, maar wat met grote acties? "We kijken eerst wat het beste tijdstip zou zijn voor de actie. We proberen zoveel mogelijk acties tijdens weekdagen overdag te organiseren", licht An Berger toe. "Als de actie toch in het weekend of 's nachts moet doorgaan, kan dat ook."

"Het is ook niet zo dat er enkel nog overdag gepatrouilleerd zal worden", vult Berger aan. "We proberen weekend-, nacht- en overuren te beperken, maar de Scheepvaartpolitie gaat natuurlijk nog steeds 's nachts patrouilleren."