Cabin Art brengt kunstschilder Paul Delvaux tot leven in Sint-Idesbald (Koksijde)

56 kunstenaars gaan aan de slag met het thema Paul Delvaux in Sint-Idesbald. Uiteenlopende technieken in een brede interpretatie zorgen voor heel veel verscheidenheid.

“Delvaux was nogal bezeten door de dood”, schetst Michael Marek uit Oud-Turnhout zijn werk. “De dood op een positieve manier en daarom heb ik een "Danse macabre" gemaakt: een vrouw die danst met skeletten. De keuze voor Delvaux is meer dan terecht. Ik ben al een paar keer in het museum geweest. Het is meer dan de moeite. Jammer dat het ondergewaardeerd is want meestal loop je er alleen rond. Cabin Art is trouwens een mooi initiatief. Het is een goed begin van de zomer en maakt kunst toegankelijk voor de man in de straat.”

(lees voort onder de foto)