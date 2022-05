Prins Carnavalsverkiezing in Aalst vindt dit jaar plaats in openlucht op de Grote Markt

Volgende editie zal de Oilsjterse Prinsenverkiezing onder in openlucht plaatsvinden op de Grote Markt. De stad moest op zoek naar een nieuwe locatie omdat de Florahallen afgebroken worden. De verkiezing zal daarnaast niet plaatsvinden in januari, zoals gewoonlijk, maar wel dit jaar al, begin oktober. "We willen de coronapiek voor zijn", reageert burgemeester Christoph D'Haese (N-VA). "Tijdens de winter zou het weer wat slechter kunnen gaan met de coronacijfers. Als we het nog in oktober doen en in openlucht, dan is het veiliger en hebben we meer kans dat het mag plaatsvinden. Begin oktober zou het ook nog relatief goed weer zijn."

De burgemeester wil de Grote Markt teruggeven aan de carnavalisten, niet alleen dit jaar. "We hopen dat we dan ook op de Grote Markt kunnen blijven. Dat is niet alleen goed voor de carnavalisten, maar ook voor de horeca. Die avond is sowieso een belangrijke feestavond. Het is de bedoeling om het een nieuwe vaste datum en nieuwe vaste plek te geven. We kunnen alleen maar leren uit deze nieuwe eerste editie. Bij mijn weten is een prinsenverkiezing in openlucht trouwens een unicum. Normaal vond het altijd plaats in besloten ruimte."