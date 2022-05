Finse president belt met Poetin over mogelijke NAVO-toetreding: "Zou vergissing zijn", zegt Poetin

De Baltische staten, Polen, Oekraïne en ook de Europese Unie lieten zich eerder deze week positief uit over de Finse beslissing. Europees Raadsvoorzitter Charles Michel had het over een "historische stap" die zal bijdragen tot de "Europese veiligheid".



Aan Russische kant waren ze minder gelukkig met de aankondiging. In een statement gaf het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken te kennen dat Moskou gedwongen zal zijn om "vergeldingsacties" te nemen na de aankondiging van Finland. Sinds middernacht levert Rusland geen elektriciteit meer aan Finland. Officieel omdat de betalingen al sinds 6 mei niet meer doorkomen. Maar waarnemers denken dat het ook een vergelding kan zijn, nu Finland te kennen heeft gegeven dat het lid wil worden van de NAVO.