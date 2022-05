Belgische celliste Stéphanie Huang naar halve finale Koning Elisabethwedstrijd

Mei is Eurovisiesongfestival- én Koningin-Elisabethwedstrijdmaand. Niet alleen in Turijn, ook in Brussel is afgelopen week heel wat muziek beluisterd en beoordeeld. Elf cellisten per dag, zes dagen lang: de jury, gezeten aan een lange tafel in studio 4 van Flagey, kreeg heel wat te wikken en te wegen in de eerste ronde van de Koningin Elisabethwedstrijd. Van de 66 deelnemers aan die eerste ronde mogen er maar 24 door naar de halve finale. Die namen zijn nu bekend.